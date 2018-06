Журналістів низки великих ЗМІ, які критикували Трампа, не пустили на брифінг у Білому домі

На захід не були допущені також кореспонденти BuzzFeed, Politico, The Daily Mail, The Hill, The Los Angeles Times і The New York Daily News. Репортери агентства The Associated Press та журналу Time в знак протесту бойкотували захід, передає Meduza.

На захід допустили представників ряду інших великих ЗМІ, в тому числі телеканали ABC, CBS, NBC, Fox News, агентства Reuters і Bloomberg, а також консервативні видання Breitbart і The Washington Times.

Як пише The Hill, 24 лютого журналістам повідомили, що замість звичайної прес-конференції, на якій присутні всі працюючі в Білому домі репортери, прес-секретар Шон Спайсер проведе зустріч з "розширеним пулом".

Формат пулу передбачає присутність кількох журналістів (які зазвичай представляють різні види медіа), які потім діляться матеріалом з колегами; робота з пулом використовується, як правило, коли на заході немає місця для великої кількості людей. CNN відзначає, що став єдиним великим телеканалом, не допущеним на захід для "розширеного пулу".

Президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував CNN, The New York Times та ряд інших великих ЗМІ у необ'єктивному, на його думку, висвітленні його діяльності.