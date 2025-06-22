Вихід Blood of Dawnwalker запланований на 2026 рік.

Rebel Wolves, студія, створена колишніми розробниками "Відьмак 3" і Cyberpunk 2077, представила повноцінний геймплей своєї першої гри The Blood of Dawnwalker.

У ролику тривалістю 20 хвилин показали, як у грі працюють бойова система, елементи RPG і механіки, зав'язані на циклі дня і ночі. Усе це записано на ПК на пре-бета збірці.

Демонстрація почалася з денного бою, де головний герой Коен вступає в сутичку з групою розбійників, використовуючи свій меч і активні здібності. Тут важливо не просто махати зброєю, напрямок атак потрібно вибирати вручну: зверху, знизу, зліва, справа. Прямо як у "Готиці".

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Система побудована на ритмі ударів і блоків, а крім людських навичок гравець зможе прокачувати вампірські та загальні перки.

Потім дія переноситься в одне з міст гри, де Коен має дістатися до собору. У цьому фрагменті показали прогулянку вулицями. Городяни реагують на те, що відбувається навколо, а гравець зможе спостерігати за сценками з їхнього життя, як, наприклад, варта намагається виламати чиїсь двері або мати з дитиною розучують молитву перед входом до церкви.

Деякі репліки в діалогах потрібно вибирати з таймером, а рішення, ухвалені раніше, впливають на перебіг подій. Плюс багато що залежить від часу доби.

Наприклад, удень собор абсолютно безпечний і вільний до входу, але, водночас, головний герой не може його цілком дослідити, оскільки обмежений людськими здібностями. А ось вночі, коли Коен може використовувати свої вампірські сили для платформінгу, у церкві моляться місцеві правителі-кровопивці, які не дадуть Коену так просто там розгулювати.

Для орієнтації у світі використовується особливе сприйняття, режим, що підсвічує важливі предмети, як відьмацьке чуття. А для відновлення здоров'я Коен може пити кров NPC вночі. Причому процес регульований: можна акуратно попити і залишити жертву живою, а можна і не стримуватися.

У фіналі ролика розробники підтвердили, що в грі будуть три опціональні романтичні лінії. Також вони нагадали про ключову особливість квестів - гравець завжди буде бачити, скільки днів залишилося до дедлайну основного завдання.

Взагалі оповідач робить особливий акцент на тому, що The Blood of Dawnwalker - це гра в жанрі наративної пісочниці. Гравець вільний із самого старту йти куди завгодно, хоч відразу на фінальний квест. Наприклад, у ролику розробник спробував убити одного з найсильніших босів у середині гри, хоч і безуспішно.

Також ще раз підтвердили, що в грі можна випадково вбити квестового NPC, при цьому гра не закінчиться, а призведе до несподіваного повороту подій.

Реліз The Blood of Dawnwalker заплановано на 2026 рік. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше розробники The Blood of Dawnwalker розповіли про боївку в грі. Головний герой - вампір, і все буде йти від цього.

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