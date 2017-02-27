У КНДР стратили п'ятьох високопоставлених силовиків, розстрілявши їх із зенітних установок - Сеул

За інформацією розвідки Південної Кореї, про яку стало відомо у понеділок, 27 лютого, північнокорейські чиновники були розстріляні із зенітних установок після того, як їх звинуватили у наданні нібито неправдивих звітів лідеру КНДР Кім Чен Ину, який був цим дуже "розгніваний".

Про це повідомляє DW.

Про факт страти п'ятьох чиновників служба розвідки Південної Кореї поінформувала депутатів країни, повідомляє агентство Associated Press. Утім, що це були за звіти, які так розгнівали Кім Чен Ина, не повідомляється. Також у розвідці не розкрили свого джерела цієї інформації.

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За даними розвідки, звільнення у січні 2017 року міністра держбезпеки КНДР Кім Вон Хонга, обвинуваченого у корупції, має безпосереднє відношення до неправдивих звітів, через які були страчені працівники відомства.

З моменту приходу до влади у 2011 році Кім Чен Ина в країні регулярно відбуваються страти високопоставлених чиновників, за що нинішній режим Пхеньяна уПівденній Кореї називають "правлінням терору".