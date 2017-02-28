Росія і Китай заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо санкцій проти Сирії
20:09, 28 лютого 2017Світ
637 0
Росія і Китай наклали вето на резолюцію ООН щодо введення санкцій проти Сирії через можливе застосування хімічної зброї.
Засідання Радбезу ООН, ілюстрація / REUTERS
Як повідомляє ВВС, це сьомий раз, коли Росія накладає вето на резолюцію Ради Безпеки ООН для захисту сирійського уряду.
Китай також наклав вето на шість резолюцій Ради Безпеки щодо Сирії з часу, коли почалася громадянська війна в 2011 році.
Читайте такожСША можуть відправити регулярні війська в Сирію - ЗМІ
Сирія погодилася знищити хімічну зброю в 2013 році в рамках угоди між Росією і Сполученими Штатами.
Дослідження, проведені ООН і організацією із заборони хімічної зброї, виявили, що сирійські урядові сили лише в 2015 році здійснили три атаки із застосуванням хімічної зброї, нагадує видання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter