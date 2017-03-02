У Конгресі США почнуть розслідування імовірної змови штабу Трампа з Росією

Розслідувати звинувачення у змові між виборчим штабом Дональда Трампа і російською владою буде комітет із розвідки палати представників США. Про це заявив конгресмен від Демократичної партії Адам Шифф, передає Російська служба ВВС.

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Метою розслідування буде отримати відповіді на кілька запитань.

Які витоки секретної інформації могли статися? Чи була російська кіберактивність або інші дії спрямовані проти США та їхніх союзників? Чи включали ці дії контакти між Росією та особами, пов'язаними з політичними кампаніями або іншими громадянами США? Як відреагував на ці дії уряд США і що потрібно, щоб захистити США та союзників в майбутньому?

"Ми досягли письмової угоди [...], що будемо розслідувати звинувачення у змові Росії зі штабом Трампа", - заявив Шифф в ефірі телеканалу MSNBC.

"Розвідкомітет багато років розслідував дії російської влади і попереджав про ворожі дії путінського режиму на міжнародній арені, його агресію в кіберпросторі та впливових міжнародних пропагандистських кампаніях", - наводяться на сайті слова голови комітету, республіканця Девіна Нуньєса.

Нуньєс, який входив до перехідного штабу Трампа, заявив, що комітет буде вести розслідування по всіх вище перелічених питаннях, в тому числі розгляне питання про можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Нагадаємо, раніше джерела The Washington Post в американському Мін'юсті повідомили, що новий генпрокурор США Джеф Сешнс в минулому році перед президентськими виборами зустрічався з послом Росії Сергієм Кисляком, але промовчав про це під час слухань про затвердження його на посаді.