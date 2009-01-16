США і ОАЕ домовилися співпрацювати в ядерній енергетиці

США і Об`єднані Арабські Емірати підпишуть сьогодні у Вашингтоні міждержавну угоду про співпрацю в галузі мирного використання ядерної енергії, повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства США.

На церемонії в держдепартаменті від імені американського уряду угоду підпише держсекретар США Кондоліза Райс, від імені уряду ОАЕ - міністр закордонних справ ОАЕ Шейх Абдулла бін Зайєд аль Нахайан.

РІА “Новости”