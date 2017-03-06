Меркель закликала Ердогана охолодити "гарячі голови"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за те, щоб у відносинах ФРН і Туреччини взяла верх "холодна голова".
Про це заявив представник Меркель Штефан Зайберт, повідомляє The Local.
"Нашим турецьким партнерам ми хотіли б сказати: давайте говорити відкрито й критично, але не забувати про особливе значення наших відносин, і нехай візьмуть верх холодні голови", - сказав він.
"Порівняння з нацистами завжди абсурдні й недоречні, тому що вони завжди ведуть до одного – тривіалізації злочинів проти людства, скоєних нацистами", - додав він.
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Раніше глава канцелярії Ангели Меркель Петер Альтмайєр назвав абсолютно неприйнятним порівняння політики Німеччини з "нацистськими методами", зроблене турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом, пише "ЄвроПравда".
Після відмови трьох німецьких міст проводити агітаційні заходи турецьких міністрів Ердоган порівняв політику Німеччини щодо Анкари з політикою націонал-соціалістів.
"Ваші методи нічим не відрізняються від нацистських", - заявив він.