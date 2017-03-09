США відхилили пропозицію про призупинення військових навчань для заспокоєння КНДР

Глава прес-служби держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що зараз ця ідея нежиттєздатна, оскільки мова йде про два абсолютно різних види військової діяльності, передає Російська служба Бі-Бі-Сі. "Це все одно, що порівнювати яблука і апельсини", - зауважив він.

Таку ж позицію зайняв і Пентагон. Зусилля США по захисту Південної Кореї "не можуть бути прирівняні до неодноразових порушень Північною Кореєю її зобов'язань і угод", заявив офіційний представник військового відомства Гері Росс.

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У середу вранці глава китайського МЗС Ван І закликав Північну Корею припинити ракетно-ядерні випробування, щоб "запобігти кризі, що насувається". Пекін вважає, що як крок у відповідь США і Південна Корея повинні припинити спільні військові навчання, які незмінно викликають роздратування КНДР.

На думку Ван І, першим кроком до врегулювання має стати припинення військових операцій з боку обох Корей.

У бесіді з журналістами в кулуарах щорічної сесії Всекитайських зборів народних представників, парламенту країни - Ван І сказав, що ситуація на Корейському півострові неминуче закінчиться катастрофою, якщо одна із сторін не піде на поступки.

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Як повідомляв УНІАН, КНДР 6 березня здійснила запуск чотирьох балістичних ракет на полігоні Тонгчанг-рі, на якому знаходиться ракетна база.

Як повідомило північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК, потенційною метою ракет були американські військові бази в Японії.

До засудження північнокорейських ракетних випробувань приєдналися уряди Німеччини та США. Американський президент Дональд Трамп провів телефонні переговори з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе та виконуючим обов'язки президента Південної Кореї Хван Ге Ан.