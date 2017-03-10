Судмедекспертам заборонили оприлюднювати результати розтину Чуркіна

У заяві офісу голови судово-медичної експертизи, оприлюдненій 10 березня, наголошується, що Держдепартамент дав інструкції не оприлюднювати результатів, посилаючись на міжнародне законодавство, передає Радіо Свобода.

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«Дипломатичний імунітет посла Чуркіна забезпечує це», – йдеться у заяві.

Судово-медичні експерти проводять дослідження, коли є підозра на вчинення злочину або ж людина померла у неприродній спосіб.

Російська сторона повідомляє, що Чуркіну стало зле в офісі російської місії ООН. Його доставили до шпиталю, де він і помер.

Нагадаємо, Чуркін був призначений послом Росії в ООН у квітні 2006 року. Він раптово помер 20 лютого 2017 року, за день до свого 65-річчя.