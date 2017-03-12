На Гаїті автобус в'їхав у натовп: загинули понад 30 осіб

Про це повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на представників влади. Зокрема, координатор місцевої цивільної оборони Жозеф Фостен в провінції Артібоніт розповів, що інцидент стався близько 3 години ранку в неділю, коли пасажирський автобус спочатку збив двох людей на зупинці, убивши одного з них, а потім врізався в групу вуличних музикантів.

За його словами, після цього жителі міста напали на автобус і намагалися його підпалити. Водій втік з місця події і зараз розшукується.

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Постраждалі були доставлені в міську лікарню, а поліція намагалася втихомирити розгніваних городян.

"Люди, які були на вулицях в той момент, намагалися підпалити автобус разом з розташованими усередині пасажирами", - говорить Жозеф Фостен.

Із заявою виступив президент країни Жовенель Моіз, який висловив співчуття близьким загиблих і пообіцяв провести розслідування обставин трагедії.