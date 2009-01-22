Обамі довелося заприсягтися наново

Президент США Барак Обама в середу мусив повторити процедуру вимовлення президентської присяги, повідомляє Associated Press. Це пов`язано з тим, що в день інавгурації голова Верховного суду США Джон Робертс, за яким Обама церемоніально повторював слова клятви, переплутав їх порядок, і відтак клятва була вимовлена неправильно.

Як пояснив юрисконсульт Білого дому Грег Крейг, повторно клятва була вимовлена "з міркувань обачності". Загалом можна було обмежитися і першим принесенням присяги, але щоб усе було бездоганно за Конституцією, процедуру вирішили повторити начисто: замість "виконувати обов`язки президента Сполучених Штатів сумлінно" (як прозвучало), "сумлінно виконувати обов`язки президента Сполучених Штатів" (як належить).

Повторна церемонія приведення до присяги була проведена Джоном Робертсом в одному з кабінетів Білого дому.

Лента.ру