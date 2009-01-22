В Анкарі обвалився 4-поверховий будинок: є жертви (фото)

Чотириповерховий будинок обвалився сьогодні в одному з районів на околиці турецької столиці Анкари. За попередніми даними, загинула дитина, чотири особи зазнали травм, передає РІА “Новости”з посиланням на місцеві ЗМІ.

Причина обвалу поки невідома. Немає також даних про те, чи є під завалами люди.

За інформацією телеканалу TV-24, будинок був щойно збудований.