В Анкарі обвалився 4-поверховий будинок: є жертви (фото)
12:09, 22 січня 2009Світ
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Споруда абсолютно нова
Чотириповерховий будинок обвалився сьогодні в одному з районів на околиці турецької столиці Анкари. За попередніми даними, загинула дитина, чотири особи зазнали травм, передає РІА “Новости”з посиланням на місцеві ЗМІ.
Причина обвалу поки невідома. Немає також даних про те, чи є під завалами люди.
За інформацією телеканалу TV-24, будинок був щойно збудований.
|Фото з сайту hurriyet.com.tr
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