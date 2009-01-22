Сенат затвердив Хілларі Клінтон на посту Держсекретаря США

Сенат затвердив Хілларі КЛІНТОН на посаді Держсекретаря Сполучених Штатів Америки.

«За» кандидатуру Х.КЛІНТОН проголосували 94 сенатори, проти – двоє, передає Лента.ru.

Проти кандидатури Держсекретаря проголосували республіканський сенатор від Південної Кароліни Джім ДЕМІНТ і сенатор від Луїзіани Девід ВІТТЕР.

Раніше представники Республіканської партії в Сенаті зажадали поіменного голосування щодо кандидатури Х.КЛІНТОН. Приводом для цього стали побоювання, що на посаді Держсекретаря у Хілларі КЛІНТОН може виникнути конфлікт інтересів з її чоловіком, колишнім президентом США і громадським діячем Білом КЛІНТОНОМ.

Як повідомлялося, Президент США Барак ОБАМА висунув кандидатуру Х.КЛІНТОН 1 грудня 2008 року. Перед загальним голосуванням кандидатура Х.КЛІНТОН вже пройшла затвердження в Комітеті Сенату США із зовнішньої політики, де її підтримали 16 із 17 членів комітету.

Х.КЛІНТОН змагалася з Б.ОБАМОЮ за право стати кандидатом в Президенти США від Демократичної партії США, проте програла праймеріз. На посаді Держсекретаря вона змінить Кондолізу РАЙС.