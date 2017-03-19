Росія подвоїла бойову міць на кордоні з Європою - керівник розвідки ФРН

Росія продовжує стягувати свої війська до західного кордону, що межує з Європою. За останній час свою бойову міць на цій ділянці кордону Кремль збільшив удвічі. І це зовсім не схоже на заходи з оборони.

Про це в інтерв'ю Der Spiegel сказав керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль, як повідомляє ТСН.

"Росія подвоїла бойову міць на західному кордоні. Все це не можна оцінювати як оборонні дії щодо Заходу", - наголосив Каль.

Протягом найближчого півроку Росія спробує вплинути на результати майбутніх парламентських виборів у Німеччині, що відбудуться 24 вересня. Ідеться, перш за все, про можливі хакерські атаки та оприлюднення скандальних фактів, що можуть вплинути на результати голосування.

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"Принаймні, ми повинні розраховувати, що це може статися", - вказав глава німецької розвідки.

Нагадаємо, спецслужби Німеччини за останній час уже фіксували спроби Кремля вплинути на хід виборів у Бундестаг, було кілька хакерських атак.

"Ми не знаємо, витік яких даних стався і чи були інші атаки", - зазначив керівник Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ханс-Георг Масен.

Він прогнозує брудну передвиборчу кампанію в Німеччині – зі спробами дезінформації, брехливою інформацією та оприлюдненням неприємних фактів.