ХАМАС вимагає, щоб всі гроші надходили йому

Організація ХАМАС заявила, що вся фінансова допомога від міжнародного співтовариства на відновлення сектора Газа, має проходити тільки через її структури, повідомляє Associated Press. За словами члена політбюро ХАМАС Самі Хатера (Sami Khater), ці кошти не повинне одержати керівництво Палестинської автономії на чолі з Махмудом Аббасом, бо тому не можна довіряти.

Хатер також сказав, що про примирення з ФАТХ, який контролює Західний берег, не може бути і мови.

Шкода, завдана секторові Газа під час операції "Литий свинець", оцінюється, за різними даними, в суму від півтора до трьох мільярдів доларів. Раніше король Саудівської Аравії Абдулла ібн Абдель Азіз оголосив про виділення одного мільярда доларів на відбудову Гази. Проте, хто конкретно буде одержувачем цих засобів, він не уточнив.

Прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт також заявив, що Ізраїль готовий допомогти в проведенні відбудовних робіт за умови, що вони не йтимуть під керівництвом ХАМАС.

ХАМАС вважається терористичною організацією в Ізраїлі і США. Ізраїль наприкінці 2008 року почав військову операцію "Литий свинець", щоб припинити обстріл своєї території з сектора Газа. 21 січня 2008 року операція була завершена.

Гуманітарними операціями в секторі займається Агентство з надання допомоги палестинським біженцям при ООН (UNRWA). У четвер, 22 січня, міністр соціальних програм Палестинської автономії Махмуд Хаббаш (Mahmoud Habbash), звинуватив ХАМАС у викраданні десятків вантажівок з матеріальною допомогою, надісланою на адресу агентства. Проте, як пише Haaretz, в ХАМАС заявили, що допомога була надіслана на адресу адміністрації сектора, який контролюють ісламісти, про що є відповідні документи, а агентство ООН зі свого боку зазначило, що призначені для нього вантажі на території Гази не зникали.

Лента.ру