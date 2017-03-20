Меркель відкинула звинувачення Ердогана у застосуванні "нацистських методів"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 березня відкинула звинувачення в застосуванні "нацистських методів", які напередодні вчергове спрямував на її адресу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає DW.

"Мої слова, що порівняння з нацизмом із боку Туреччини повинні припинитися, залишаються чинними. Без жодних "якщо" та "але"", - заявила Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе на ярмарку комп'ютерних технологій CeBIT, який триває в Ганновері.

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На жаль, такі порівняння не припинилися, констатувала канцлер. За її словами, німецький уряд не допустить порушення кожного табу без поваги до страждань, яких зазнали жертви націонал-соціалізму.

Відносини між Туреччиною та Євросоюзом останнім часом різко погіршилися. У низці міст Німеччини, а також у Нідерландах було заборонено агітаційні виступи турецьких міністрів перед референдумом щодо конституційної реформи, який відбудеться в Туреччині 16 квітня. 5 березня Ердоган звинуватив Німеччину в використанні у своїй політиці "нацистських практик". 11 березня він назвав нідерландців "нащадками нацистів" і "фашистами", а згодом в Анкарі заявили про призупинення дипломатичних контактів із Нідерландами.

Окрім того, напередодні Ердоган звинуватив Європейський Союз у початку "хрестового походу" проти ісламу. Так він прокоментував ухвалу Європейського суду в Люксембурзі від 14 березня, якою європейським роботодавцям було дозволено забороняти своїм працівникам носити на робочому місці хустки та інші релігійні символи.

"Ти нині теж застосовуєш нацистські методи. Щодо кого? Щодо моїх турецьких братів і сестер у Німеччині, щодо моїх братів і сестер-міністрів, щодо моїх братів і сестер-депутатів, які туди їздять", - заявив Ердоган 19 березня.