Газпрому не подобаються «звуки», що доносяться з Секретаріату Ющенка

Кризи з транзитом російського газу до Європи через Україну легко можна було уникнути, упевнений заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв. "Тому що 31-го грудня все було підготовлене до підписання, і цієї жахливої історії було легко уникнути", - сказав Медведєв в інтерв`ю телеканалу "Росія". За його інформацією, глава "Нафтогазу" Олег Дубина був відкликаний з переговорів увечері 31 грудня 2008 року президентом України.

Також Медведєв нагадав, що досягнуті прем`єром України Юлією Тимошенко газові домовленості з РФ різко розкритикували президент України Віктор Ющенко і його прихильники. "Це викликає, звичайно, не тільки розчарування, але і великий неспокій, тому що та важка, виснажлива робота, коли дні вже переплутали з ночами, і в якій брали участь, насправді, десятки людей, якщо не забути ще фахівців, які підтримували систему в працездатному стані, щоб мати можливість її відновлювати, як вона відновлюється зараз. І те, що відбувається зараз, і які доносяться звуки... ще раз показує першопричину цього конфлікту", - сказав Медведєв.

"Зараз знову безпідставно абсолютно, безпардонно, в такій цинічній формі намагаються не тільки поставити під сумнів досягнуті домовленості, але і звинуватити у всіх гріхах тих людей, які узяли на себе відповідальність і довели до рішення, яке дозволило знову поставляти газ до Європи", - додав він.

РИА новости