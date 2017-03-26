У Каліфорнії прихильники та противники Трампа влаштували бійку (фото)

У південній Каліфорнії, в місті Гантінгтон-Біч, прихильники президента США Дональда Трампа під час мітингу на його підтримку побилися з тими, хто виступає проти чинного президента, повідомляє Reuters.

Читайте такожТрамп вирішив поки не змінювати програму Обами з реформи охорони здоров'я

В результаті інциденту чотири людини були затримані, повідомили в місцевій поліції.

Сутичка сталася, коли групі учасників маршу під назвою «Зробимо Америку знову великої (Make Great America Again)», які виступають на підтримку президента, дорогою зустрілися з противники Трампа. Близько десятка молодих людей, які протестують проти чинного президента, одягнених у все чорне, відмовилися відійти від велосипедної доріжки, якою йшла численна група прихильників Трампа.

У результаті спалахнула бійка, під час якої її учасники застосовували перцевий балончик. За інформацією поліції, до місця проведення мітингу прямували приблизно 2 тис. прихильників Трампа, противників президента було близько 20 осіб.