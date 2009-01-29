Медведєв вимагає від ФСБ працювати на випередження

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вимагає від ФСБ РФ працювати на випередження у боротьбі із сепаратизмом і національною нетерпимістю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це він сказав сьогодні, виступаючи на засіданні колегії ФСБ РФ, присвяченій підсумкам 2008 року і завданням на 2009 рік.

“Будь-яка пропаганда сепаратизму, національної і релігійної нетерпимості - виклик стабільності і єдності нашої багатонаціональної держави", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він наголосив, що в даному випадку потрібно працювати на випередження. "Потрібна більш якісна профілактика і найтісніша взаємодія з інституціями цивільного суспільства", - зазначив Президент РФ.

Також Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що в питаннях облаштування державного кордону і прикордонної безпеки ще залишається багато роботи, але вона обов`язково буде продовжена цього року.

Він звернув увагу ту, що "кількість мисливців за секретами, що є держтаємницею, не зменшується, не знижується увага до новітніх технологій, військового будівництва, експорту озброєнь та іншої важливої інформації політичного і економічного характеру".