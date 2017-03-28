Після масових затримань в Росії німецькі політики заговорили про можливий бойкот ЧС-2018

Після масових затримань учасників антикорупційних протестів в Москві із застосуванням насильства поліцією німецькі політики відновили дискусії про можливий бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії 2018 року.

Як пише Deutsche Welle, відтоді, як в грудні 2008 року Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) вирішила провести світову першість в РФ, ситуація, у якій перебуває громадянське суспільство в цій країні, різко погіршилася, заявив у вівторок, 28 березня, уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер (Gernot Erler). Водночас він нагадав, що перегляд рішення про проведення першості світу в Росії знаходиться у "виключній компетенції ФІФА".

Заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Міхаель Фукс (Michael Fuchs), у свою чергу, зазначив, що країна, в якій не дотримуються елементарні громадянські права, в принципі не повинна проводити будь-які чемпіонати світу. На думку політика, несприятлива ситуація з правами людини і безпекою призведе до того, що багато футбольних вболівальників і так утримаються від поїздки в Росію на ЧС-2018.

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Бойкот міжнародних спортивних змагань повинен бути "рідкісним винятковим випадком", проте Росія вже не перший рік рухається в небезпечному напрямку, порушуючи міжнародне право і права людини, що "абсолютно неприйнятно", наголосив Міхаель Фукс.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня по всій Росії пройшли антикорупційні мітинги. За даними ЗМІ, мітинги і пікети пройшли у 82 містах РФ. За неофіційними даними, на акцію в Москві вийшли до 30 тис. осіб, за даними поліції - 8 тис., в Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тис.

Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомость керівника уряду Дмитра Медведєва.

У Москві, за офіційними даними, на акції проти корупції було затримано понад 500 осіб. Правозахисники стверджують, що затриманих більше тисячі.