У Новосибірську на акцію проти корупції вийшли близько 500 осіб

У Новосибирке на пікет проти корупції вийшли близько 500 жителів міста, як повідомляє «Тайга.інфо». Присутні на площі Леніна зажадали звільнити всіх затриманих на протестних акціях 26 березня, які були організовані Фондом боротьби з корупцією (ФБК) політика Олексія Навального.

Як повідомляє кореспондент видання, на площі зібралися, в основному, молоді люди — абітурієнти та студенти. До них також приєдналися активісти руху В'ячеслава Мальцева «Нова опозиція» або «Артпідготовка» і представники незареєстрованої Партії прогресу.

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На акції не було звукопідсилюючої апаратури, однак виступи з трибуни все ж відбувалися. Присутні розтягнули транспарант зі словами Дмитра Медведєва, які він сказав в 2009 році: «Корупція має стати непристойною». Також присутні принесли на акцію плакати «Свободу в'язням сумління».