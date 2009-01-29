Сомалійські пірати захопили німецький танкер

Сомалійські пірати захопили сьогодні в Аденській затоці танкер, що належить Німеччині, із скрапленим газом.

Це третій корабель, захоплений піратами з початку цього року, передає Газета.ру.

“Корабель Longchamp був захоплений сьогодні вранці. Його команда складається з 12-13 філіппінців і одного індонезійця”, - повідомив представник берегової охорони.