Сомалійські пірати захопили німецький танкер
14:52, 29 січня 2009Світ
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Третій корабель з початку цього року
Сомалійські пірати захопили сьогодні в Аденській затоці танкер, що належить Німеччині, із скрапленим газом.
Це третій корабель, захоплений піратами з початку цього року, передає Газета.ру.
“Корабель Longchamp був захоплений сьогодні вранці. Його команда складається з 12-13 філіппінців і одного індонезійця”, - повідомив представник берегової охорони.
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