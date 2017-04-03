Іскри, пил і дим з запахом пороху: очевидець розповів про вибух в метро Санкт-Петербурга

Очевидець, який їхав у потязі метро Санкт-Петербурга, де стався вибух розповів, що відчував у момент вибуху, пише видання «Бумага».

«Був вибух, іскри і пил, дим з запахом пороху. Коли поїзд приїхав на Техноложку, люди виходили через вікна, двері не працювали. Точно є поранені», - розповів очевидець.

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«Я їхав з Сінної площі на Техноложку. Почув хлопок, відчув сильний поштовх і запах пороху. У сусідньому вагоні згасло світло. Поїзд не зупинився, коли ми доїхали до станції і зупинилися, люди вибиралися через розбиті вікна, а співробітники метро вже витягали постраждалих. Здається, вибухнув четвертий або п'ятий вагон ближче до кінця поїзда. Я бачив як мінімум чотирьох поранених або загиблих. Платформа була задимлена, люди були в шоці і в легкій паніці », - розповів ще один очевидець "Дождю".

При цьому російські ЗМІ повідомляють, що наразі у підземці не працюють станції «Парк Перемоги», «Електросила», «Московські ворота», «Фрунзенська», «Технологічний інститут», «Сінна площа», «Гостинний двір».

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня у метро Санкт-Петербурга пролунав вибух.

У вагоні петербурзького метрополітену вибухнув невстановлений предмет.

"Станції "Технологічний інститут" та "Сінна площа" закриті на вхід і вихід. Потяги слідують без зупинки. Відбувається евакуація пасажирів зі станцій, є постраждалі. Імовірно, у вагоні стався вибух невстановленого предмета", - йдеться в повідомленні метрополітену.

ЗМІ повідомляють про 10 загиблих.