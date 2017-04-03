США висловили співчуття у зв'язку із загибеллю людей в результаті вибуху в Петербурзі

17:23, 03 квітня 2017
Світ
1398 1

Сьогодні близько 14.40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух.

Евакуація постраждалих в Петербурзі / REUTERS

Сполучені Штати Америки висловили співчуття сім'ям загиблих у результаті вибуху в Санкт-Петербурзі.

Про це сказано в офіційному російськомовному записі Державного департаменту США в Twitter.

"Приголомшені і засмучені вибухами в Петербурзі, в яких загинули та постраждали люди. Всім серцем ми з жертвами, їхніми сім'ями", - сказано в повідомленні.

Читайте такожНа місці вибуху в метро Петербурга виявили 12 тіл - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі стався вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки дістали поранення.

За даними Слідчого комітету РФ, «близько 14.40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибух у метро в Санкт-Петербурзі
Теги: #метро#вибух#Санкт-Петербург