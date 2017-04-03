США висловили співчуття у зв'язку із загибеллю людей в результаті вибуху в Петербурзі
Сьогодні близько 14.40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух.
Сполучені Штати Америки висловили співчуття сім'ям загиблих у результаті вибуху в Санкт-Петербурзі.
Про це сказано в офіційному російськомовному записі Державного департаменту США в Twitter.
"Приголомшені і засмучені вибухами в Петербурзі, в яких загинули та постраждали люди. Всім серцем ми з жертвами, їхніми сім'ями", - сказано в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі стався вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки дістали поранення.
За даними Слідчого комітету РФ, «близько 14.40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою».