США висловили співчуття у зв'язку із загибеллю людей в результаті вибуху в Петербурзі

Сполучені Штати Америки висловили співчуття сім'ям загиблих у результаті вибуху в Санкт-Петербурзі.

Про це сказано в офіційному російськомовному записі Державного департаменту США в Twitter.

"Приголомшені і засмучені вибухами в Петербурзі, в яких загинули та постраждали люди. Всім серцем ми з жертвами, їхніми сім'ями", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі стався вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки дістали поранення.

За даними Слідчого комітету РФ, «близько 14.40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою».