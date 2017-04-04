У Петербурзі через теракт у метро оголошено триденний траур

Триденний траур, про який оголошувала влада Петербурга, розпочався у вівторок у зв'язку з вибухом у метро, в результаті якого, за останніми даними Національного антитерористичного комітету РФ, загинули 11 осіб і постраждали 45. Про це повідомляє РИА Новости.

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При цьому наголошується, що головне управління МНС Санкт-Петербурга вночі опублікувало список постраждалих під час вибуху, які перебувають у лікувальних установах міста. У повідомленні перерахована 51 людина.

Нагадаємо, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання".