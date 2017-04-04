У Петербурзі повідомили про "замінування" станції метро: на місце приїхали пожежні, "швидкі" та ОМОН

У Санкт-Петербурзі закрили на вхід станцію метро «Сінна площа». Про це повідомляє «Дождь» з посиланням на очевидців.

Зазначається, що поблизу станції багато пожежних машин та автомобілів швидкої допомоги. Крім того там єспівробітники ОМОНу.

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По гучномовцю оголошують, що станція закрита з технічних причин.

У той же час видання «Фонтанка» повідомляє, що о 10:58 в МНС надійшов анонімний дзвінок про замінування станції метро «Сінна площа».

Як повідомляв УНІАН раніше, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 грамів у тротиловому еквіваленті.