Трамп виключив Беннона зі складу Ради національної безпеки США

Президент США Дональд Трамп виключив зі складу Ради національної безпеки США свого старшого радника, 62-річного Стівена Беннона.

Про це повідомляють інформагенції AP та Reuters із посиланням на відомчий бюлетень американського уряду (Federal Register), опублікований у середу, 5 квітня, передає Deutsche Welle.

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В урядовому бюлетені оприлюднено новий склад Ради національної безпеки США. У цьому переліку немає імені Беннона як члена одного з комітетів Ради. Таким чином Трамп скасував своє рішення про доступ Беннона до засідань високого рівня з питань безпеки. Раніше це рішення викликало дискусії у США, адже, на думку критиків, політичний радник не повинен бути причетним до національної безпеки.

Стівен Беннон - професійний військовий, інвестиційний банкір і медійник. Він відомий своїми ультраправими поглядами. У 2012-2016 роках Беннон був виконавчим адміністративним директором правопопулістського порталу Breitbart. Він також особисто писав тексти для цього сайту.