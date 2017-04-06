Трамп виключив Беннона зі складу Ради національної безпеки США
В урядовому бюлетені оприлюднено новий склад Ради національної безпеки США.
Президент США Дональд Трамп виключив зі складу Ради національної безпеки США свого старшого радника, 62-річного Стівена Беннона.
Про це повідомляють інформагенції AP та Reuters із посиланням на відомчий бюлетень американського уряду (Federal Register), опублікований у середу, 5 квітня, передає Deutsche Welle.
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В урядовому бюлетені оприлюднено новий склад Ради національної безпеки США. У цьому переліку немає імені Беннона як члена одного з комітетів Ради. Таким чином Трамп скасував своє рішення про доступ Беннона до засідань високого рівня з питань безпеки. Раніше це рішення викликало дискусії у США, адже, на думку критиків, політичний радник не повинен бути причетним до національної безпеки.
Стівен Беннон - професійний військовий, інвестиційний банкір і медійник. Він відомий своїми ультраправими поглядами. У 2012-2016 роках Беннон був виконавчим адміністративним директором правопопулістського порталу Breitbart. Він також особисто писав тексти для цього сайту.