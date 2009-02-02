Рахмон демонстративно відмінив візит до Москви і зустріч з Медведєвим

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон демонстративно відмінив свій візит до Москви і призначені на сьогодні переговори з президентом РФ Дмитром Медведєвим, а також відмовився від участі в самітах ОДКБ і ЄврАзЕс, призначених на середу. Офіційний Душанбе пояснив це енергетичною кризою в країні.

Але спостерігачі вважають, що це демонстрація у відповідь на висловлювання Медведєва в Узбекистані щодо Рогунської ГЕС.

За інформацією "Комерсанта", російська сторона до останнього моменту намагалася вплинути на таджицького президента, з тим щоб він переглянув своє рішення. Проте всі спроби виявилися марними. Хоча, як відзначає видання, саме зараз голос Таджикистану украй необхідний Росії в першу чергу на засіданні ОДКБ, де планується ухвалити рішення про заснування колективних сил швидкого реагування.

Це перший раз за 16 років, коли таджицький президент не приїхав до Москви на саміт. Як повідомили газету експерти, відносини РФ з Таджикистаном послідовно погіршуються вже декілька місяців. Зокрема, сторони не можуть домовитися про спільне будівництво Рогунської ГЕС і деталі присутності російської військової бази на території Таджикистану. На думку аналітиків, Душанбе явно незадоволений зневажливим відношенням Росії, яка, фактично ігноруючи Таджикистан, "дає гроші Киргизії і намагається домовлятися з Узбекистаном".

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