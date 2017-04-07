Удар США по Сирії: Британія та Німеччина запевнили Вашингтон у підтримці

Уряд Великобританії заявив, що повністю підтримує ракетний удар по військово-повітряній базі в Сирії у відповідь на звинувачення у тому, що сирійські ВПС застосували хімічну зброю проти цивільного населення.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, представник Даунінг-Стріт сказала: "Ми вважаємо це закономірною відповіддю на варварський хімічний напад, здійснений сирійським режимом. Мета - запобігти подібним нападам у майбутньому".

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Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що дії США - "зрозуміла відповідь" на нездатність РБ ООН виступити з рішучою позицією, повідомляється на сайті МЗС Німеччини.

"Важко було змиритися з тим, що Рада Безпеки не в змозі чітко та однозначно відповісти на варварське використання хімічної зброї проти безневинних людей у Сирії. Те, що Сполучені Штати зараз здійснили повторну атаку проти військових структур режиму Асада, причетних до цих жорстоких військових злочинів, є зрозумілою дією", заявив Габріель.

Як повідомляв УНІАН, США за наказом президента Дональда Трампа завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені 7 квітня о 04:40 по сирійському часу з есмінців в східній частині Середземного моря.