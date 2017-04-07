"Приревнував": підозрюваний в організації вибуху в Ростові пояснив свої мотиви
Зловмисник пояснив, що з потерпілим у нього були тривалі неприязні стосунки на грунті ревнощів до жінки.
Підозрюваний в організації вибуху біля школи в Ростові-на-Дону чоловік визнав свою провину, назвавши мотивом до скоєння злочину ревнощі до жінки.
Про це повідомляється на сайті СК РФ по регіону.
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Слідство встановило, що підозрюваним є 46-річний житель Ростова-на-Дону Едуард Шарапов.
«Він (зловмисник) пояснив, що з потерпілим у нього були тривалі неприязні стосунки на грунті ревнощів до жінки. Знаючи спосіб життя потерпілого, маршрут його руху на роботу і назад, підозрюваний вирішив зробити його вбивство за допомогою саморобного вибухового пристрою», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що дочекавшись, поки чоловік, на якого Шарапов готував замах, вийде з хати, підозрюваний залишив саморобний вибуховий пристрій, замаскований під ліхтарик, на шляху його прямування, після чого зник з місця події.
Щодо Шарапова вирішується питання про взяття під варту.
Раніше Національний антитерористичний комітет РФ повідомив про затримання чоловіка, що влаштував вибух в Ростові-на-Дону.
У центрі Ростова-на-Дону 6 квітня поруч з однієї з шкіл стався вибух, в результаті якого постраждала одна людина.