Кількість жертв наїзду вантажівки у Стокгольмі зросла до п'яти осіб – ЗМІ

У Швеції ЗМІ повідомляють про п'ятьох загиблих в результаті наїзду вантажівки на натовп в центрі Стокгольма. Про це заявив кореспондент Шведського радіо, пише ТАСС.

В тій же час поліція підтвердила загибель трьох осіб при наїзді вантажівки в Стокгольмі.

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Також Facebook запустив перевірку безпеки у зв'язку з інцидентом в Стокгольмі.

Як повідомляв УНІАН раніше, інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці). Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що бачили людей на землі.

У той же час, шведське радіо повідомило, що в результаті наїзду загинули три людини.

Раніше шведська поліція підтверджує дані про двох загиблих в результаті наїзду вантажівки на натовп в Стокгольмі.