Кількість жертв наїзду вантажівки у Стокгольмі зросла до п'яти осіб – ЗМІ
У той же час, поліція заявила про загибель трьох людей.
У Швеції ЗМІ повідомляють про п'ятьох загиблих в результаті наїзду вантажівки на натовп в центрі Стокгольма. Про це заявив кореспондент Шведського радіо, пише ТАСС.
В тій же час поліція підтвердила загибель трьох осіб при наїзді вантажівки в Стокгольмі.
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Також Facebook запустив перевірку безпеки у зв'язку з інцидентом в Стокгольмі.
#BREAKING: 5 Dead in #Stockholm truck attack pic.twitter.com/n26PxdSUPb— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 7, 2017
Як повідомляв УНІАН раніше, інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці). Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що бачили людей на землі.
У той же час, шведське радіо повідомило, що в результаті наїзду загинули три людини.
Раніше шведська поліція підтверджує дані про двох загиблих в результаті наїзду вантажівки на натовп в Стокгольмі.