Країни Латинської Америки засудили застосування хімічної зброї в Сирії

Сім країн Латинської Америки виступили з осудом застосування хімічної зброї в Сирії проти цивільних осіб, особливо дітей, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У спільній заяві влади Аргентини, Чилі, Колумбії, Мексики, Парагваю, Перу і Уругваю міститься заклик до усіх сторін, залучених у сирійський конфлікт, "проявити максимальну розсудливість".

Читайте такожПентагон взявся за Росію в розслідуванні справи про хімічної атаки в Сирії

Латиноамериканські країни закликали уникати ескалації конфлікту і шукати політичне рішення за посередництва ООН.

Також у п'ятницю постпред Болівії при ООН Саша Йорентті нагадав про виступ колишнього держсекретаря США Коліна Пауелла, який намагався обґрунтувати вторгнення в Ірак в 2003 році.

"Я вважаю, що важливо пам'ятати те, чому нас вчить історія, і в цьому випадку США стверджували, що у них є всі необхідні докази наявності в Іраку зброї масового ураження. Воно так і не було знайдено", - заявив Йорентті на позачерговому засіданні Радбезу ООН.