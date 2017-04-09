У Росії стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, є загиблі (відео)

У російському Таганрозі пролунав вибух побутового газу у житловій багатоповерхівці. В результаті інциденту загинули дві людини, ще двоє постраждали, пише ТАСС.

Зазначається, що спочатку повідомлялось про одну жертву - дівчину 1996 року народження. Втім пізніше рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.

"При розборі завалів знайдено тіло ще однієї людини", - сказав співрозмовник агентства.

В результаті НП пошкоджено зовнішню стіну на площі 20 кв. м, міжкімнатні перегородки. Вибите скло у чотирьох квартирах. За даними МНС, частково зруйнована покрівля в квартирі, де пролунав вибух.

Наразі організована дослідча перевірка. Всього в будинку знаходиться 80 квартир. Відселені 134 людини з яких 64 розміщені в місцевому дитячому садку, використовуваному як пункт тимчасового розміщення. Решта розмістилися у родичів і знайомих