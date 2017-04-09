Тегеран запевнив Дамаск у подальшій підтримці

Тегеран і надалі буде підтримувати Дамаск. Про це в неділю, 9 квітня, заявив президент Ірану Хасан Роухані під час телефонної розмови з сирійським президентом Башаром Асадом, повідомив офіційний сайт іранського президента, як пише DW.

"Іран і надалі буде на боці сирійського народу та вітатиме тіснішу співпрацю в боротьбі проти тероризму", - сказав іранський лідер.

Роухані також засудив ракетний обстріл військово-морськими силами США авіабази в Сирії як "чітке порушення норм міжнародного права".

Читайте такожІран і Росія заявили, що США перейшли "червону лінію"

Того ж дня Роухані провів переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Як повідомила прес-служба Кремля, темою переговорів стала ситуація навколо Сирії, в тому числі нещодавній обстріл авіабази сирійських військово-повітряних сил, передає інформагенція "Інтерфакс".

Лідери обох країн наголосили на важливості продовження тісної співпраці задля політично-дипломатичного врегулювання збройного конфлікту в Сирії.

Нагадаємо, раніше цього ж дня постійна представниця США в Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі заявила в інтерв'ю телекомпанії CNN, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа планує продовжити докладати зусилля для повалення сирійського президента Башара Асада.