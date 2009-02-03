Студент жбурнув черевиком у прем'єр-міністра Китаю

Китайський прем`єр услід за американським президентом також отримав черевика. Вень Цзябао виступав в кембріджському університеті, коли один зі студентів кинув в нього взуттям.

Черевик пролетів в метрі від чільника китайського кабінету міністрів. Поліція затримала метальника, йому висунули обвинувачення в порушенні громадського спокою. Нову моду в світовому протесті поклав іракський журналіст, який нещодавно кинув взуттям в американського президента Джорджа Буша, коли той відвідував Ірак.

5 канал