Студент жбурнув черевиком у прем'єр-міністра Китаю

08:48, 03 лютого 2009
Світ
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Китайський прем`єр услід за американським президентом також отримав черевика. Вень Цзябао виступав в кембріджському університеті, коли один зі студентів кинув в нього взуттям. 

Черевик пролетів в метрі від чільника китайського кабінету міністрів. Поліція затримала метальника, йому висунули обвинувачення в порушенні громадського спокою. Нову моду в світовому протесті поклав іракський журналіст, який нещодавно кинув взуттям в американського президента Джорджа Буша, коли той відвідував Ірак.

5 канал

 

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