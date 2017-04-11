У КНДР заявили про готовність до війни зі США - The Guardian

Північна Корея "готова до війни" після того, як США розгорнули бойову групу у водах поблизу Корейського півострова.

Також КНДР попередила про "катастрофічні наслідки" у відповідь на будь-які подальші провокації з боку США після відправки до вод півострова бойової групи, передає The Guardian.

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"Ми змусимо США нести повну відповідальність за катастрофічні наслідки їхніх обурливих дій", - заявив прес-секретар МЗС КНДР.

"КНДР готова відреагувати на будь-який режим війни, який забажає США", - йдеться у повідомленні.

Раніше прес-секретар МЗС КНДР заявив, що наближення американського авіаносця "Карл Вінсон" до берегів Корейського півострова означає, що "плани США зі вторгнення в Північну Корею досягли серйозної фази".