Північна Корея шукає неприємностей, США вирішать цю проблему: Трамп відповів на заяву КНДР про готовність до війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР «шукає неприємностей», коментуючи заяву КНДР про готовність до війни після того, як США розгорнули бойову групу у водах поблизу Корейського півострова. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

У той же час Трамп наголосив, що було б добре, якби і Китай допоміг у вирішенні цього питання.

«Північна Корея шукає неприємностей. Якщо Китай вирішить допомогти, це буде здорово. Якщо ж ні, то ми будемо вирішувати цю проблему без них! США», - написав Трамп.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.