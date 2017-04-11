Північна Корея шукає неприємностей, США вирішать цю проблему: Трамп відповів на заяву КНДР про готовність до війни

15:59, 11 квітня 2017
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Трамп також заявив, що США вирішать "цю проблему".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР «шукає неприємностей», коментуючи заяву КНДР про готовність до війни після того, як США розгорнули бойову групу у водах поблизу Корейського півострова. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

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У той же час Трамп наголосив, що було б добре, якби і Китай допоміг у вирішенні цього питання.

«Північна Корея шукає неприємностей. Якщо Китай вирішить допомогти, це буде здорово. Якщо ж ні, то ми будемо вирішувати цю проблему без них! США», - написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея "готова до війни" після того, як США розгорнули бойову групу у водах поблизу Корейського півострова. Також КНДР попередила про "катастрофічні наслідки" у відповідь на будь-які подальші провокації з боку США після відправки до вод півострова бойової групи.

"Ми змусимо США нести повну відповідальність за катастрофічні наслідки їхніх обурливих дій", - заявив прес-секретар МЗС КНДР.

"КНДР готова відреагувати на будь-який режим війни, який забажає США", - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Трамп#Китай#КНДР