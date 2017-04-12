Поліція повідомила, що вибухи в Дортмунді були спрямовані на "Боруссію"

Вибухи в Дортмунді є атакою, яка була спрямована на місцеву футбольну команду «Боруссія», передає Reuters.

Через деякий час поліція міста повідомила, що в ході інциденту, швидше за все, були використані «серйозні вибухові речовини».

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Раніше стало відомо, що перед першою зустріччю 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у Дортмунді між місцевою «Боруссією» і французьким «Монако» поряд з автобусом німецького клубу сталися три вибухи, в результаті яких постраждав футболіст Марк Бартра. Пізніше було оголошено, що гру перенесли на 12 квітня.