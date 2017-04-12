Поліція повідомила, що вибухи в Дортмунді були спрямовані на "Боруссію"
05:04, 12 квітня 2017Світ
4079 0
В ході інциденту, швидше за все, були використані «серйозні вибухові речовини».
Ілюстрація / REUTERS
Вибухи в Дортмунді є атакою, яка була спрямована на місцеву футбольну команду «Боруссія», передає Reuters.
Через деякий час поліція міста повідомила, що в ході інциденту, швидше за все, були використані «серйозні вибухові речовини».
Читайте такожНа місці вибухів у Дортмунді виявлена записка
Раніше стало відомо, що перед першою зустріччю 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у Дортмунді між місцевою «Боруссією» і французьким «Монако» поряд з автобусом німецького клубу сталися три вибухи, в результаті яких постраждав футболіст Марк Бартра. Пізніше було оголошено, що гру перенесли на 12 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибухи біля автобуса "Боруссії"