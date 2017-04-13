У КНДР закликали іноземних журналістів бути готовими до "великої" події

Влада Північної Кореї закликала іноземних журналістів, які перебувають у країні, бути готовими до "великої і важливої події" в четвер, повідомляє Reuters.

Зараз у країні перебувають близько 200 журналістів з інших держав.

Читайте такожАсад заявив, що Сирія і КНДР протидіють "божевільним амбіціям" великих держав

За даними агентства, влада країни не стала розкривати подробиці.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея заявила про готовність до війни після того, як США розгорнули бойову групу у водах поблизу Корейського півострова.

Також КНДР попередила про "катастрофічні наслідки" у відповідь на будь-які подальші провокації з боку США після відправки у води півострова бойової групи.