Коаліція США заперечує, що завдала удару по складу з хімзброєю в Сирії

Коаліція США заперечує, що завдала удару по складу з хімзброєю бойовиків "ІДІЛ" в Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Полковник ВПС США Джон Доріан, представник коаліції, заявив, що коаліція не завдавала ударів в цій області в цей час. «Сирійське твердження невірно і це, ймовірно, навмисна дезінформація», - сказав він.

Раніше ЗМІ з посиланням на офіційну владу Сирії повідомляли, що очолювана США коаліція завдала удару по складу "Ісламської держави" з хімічною зброєю в районі сирійського міста Дейр-Ез-Зорі.

Згідно з повідомленням, наліт авіації був здійснений в середу ввечері. В результаті було знищено велику кількість терористів, в тому числі іноземних найманців. У результаті нібито загинули сотні людей, в тому числі мирні громадяни.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини, 6 квітня в місті Латаминах від застосування хімзброї загинули ще кілька людей, і десятки постраждали.

7 квітня США завдали ракетного удару по авіабазі Шайрат в Сирії у відповідь на використання хімічної зброї в сирійських містах. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет "Томагавк" були випущені з есмінців в східній частині Середземного моря.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в "життєво важливих інтересах національної безпеки Америки", щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.

У Кремлі назвали удари США по Сирії "агресією проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права під надуманим приводом" і заявили, що російські військові продовжать надавати допомогу сирійської армії.