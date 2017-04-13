Трамп не наполягає на відставці Асада

Президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім не наполягає на відставці президента Сирії Башара Асада для того, щоб у Сирії настав мир. Про це Трамп сказав у інтерв'ю The Wall Street Journal, пише abcnews.

«Чи повинні ми наполягатимемо на цьому? Ні. Але я думаю, що це станеться в певний момент», - сказав Трамп.

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Трамп зазначив, що не став би називати неможливим мир в Сирії зі збереженням на посаді президента Башара Асада.

«Я думаю, що це важко уявити. Я б не використовував слово неможливо. Я думаю, що слово неможливо не правильне. Але це, здається, не було б хорошим стартом», - сказав Трамп.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін у Сирії підтримує "тварину", говорячи про Башара Асада. При цьому у США немає планів починати військову операцію у Сирії, запевнив Трамп.

"Думаю, це дуже погано для Росії, це дуже погано для людства, це дуже погано для цього світу. Коли скидаються хімічні або бочкові бомби... прямо в центр групи людей... Це (зробила - УНІАН.) тварина", - сказав Трамп про Асада.

Однак, потім Трамп заявив, що Вашингтон не планує значне розширення своєї участі у військовому конфлікті в Сирії. «Ми не підемо в Сирію», — сказав Трамп, не уточнивши, які саме дії Сполучені Штати не мають наміру вживати в Сирії.

При цьому американський президент прокоментував нанесений за його наказом авіаудар ракетами «Томагавк» по аеродрому Шайрат в сирійській провінції Хомс.