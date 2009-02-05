Медведєв порівняв бойовий потенціал ОДКБ і НАТО

Президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що створювані Організацією Договору про колективну безпеку (ОДКБ) сили оперативного реагування (КСОР) щодо бойового потенціалу будуть не гіршими, ніж аналогічні структури НАТО, повідомляє РІА “Новости”.

"Це будуть серйозні формування, достатні за своїм обсягом, вкомплектовані найсучаснішою технікою, ефективні. Вони повинні бути за своїм бойовим потенціалом не гіршими, ніж сили Північноатлантичного альянсу", - заявив російський президент на прес-конференції за підсумками саміту ОДКБ в Москві.

Медведєв також повідомив, що Росія готова передати дивізію і бригаду до складу колективних сил. "Тобто масштаб ви розумієте", - додав він. За даними РІА “Новости”, це можуть бути 98-а гвардійська повітряно-десантна дивізія і 31-а десантна бригада ВДВ.

Нагадаємо, раніше в середу Дмитро Медведєв повідомив, всі учасники ОДКБ, куди крім РФ входять Білорусія, Вірменія, Киргизія, Казахстан, Таджикистан і Узбекистан, досягли принципової згоди про створення КСОР. Основними цілями військового альянсу стануть “відбиття військової агресії, боротьба з організованою злочинністю і наркотрафіком, а також ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій”.

Остаточні терміни формування сил альянсу наразі не називаються.