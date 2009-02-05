Уолл-стріт звинувачує Обаму в популізмі

Представники Уолл-стріт піддали критиці рішення президента США Барака Обами обмежити зарплати співробітників у компаніях, які одержують фінансову допомогу від держави, повідомляє France Presse.

За словами представника консалтингової фірми Briefing.com Патріка О`Хейр, указ Обами "напевно сподобається людям, проте він ставить державу на дуже слизький шлях обмеження зарплат у приватному секторі". На думку Дугласа Макайнтера, який працює на фінансовому сайті 24/7 Wall Street, обмеження на зарплату призведуть до відтоку кваліфікованих співробітників з банківської сфери, що стане тільки перешкодою для її відновлення.

Водночас багато аналітиків висловили думку, що держава, як і кожен інвестор, має право захищати власні вкладення до постраждалих від кризи фінансових установ.

У середу, нагадує Лента.ру, Барак Обама підписав указ, який обмежує 500 тисячами доларів на рік компенсації для топ-менеджерів тих компаній, які одержують федеральну підтримку. У заяві Мінфіну США зазначено, що "ці заходи повинні забезпечити, щоб гроші платників податків використовувалися виключно в суспільних інтересах, а не для збагачення окремих осіб".

Нові правила також вносять обмеження на використання корпоративних літаків, ремонт офісів і проведення корпоративних свят.