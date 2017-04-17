Опозиція Туреччини має намір оскаржити результати референдуму

Головна опозиційна партія Туреччини заявила, що буде оскаржувати результати референдуму в країні після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган виграв голосування. Про це повідомляє ВВС.

Республіканська народна партія ставить під сумнів легітимність результату, посилаючись на порушення у виборчому процесі. Партія вимагає перерахунку 60% голосів.

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Як повідомлялося, зміни в турецьку конституцію, які суттєво розширюють повноваження президента країни, підтримали трохи більше 51% виборців. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже заявив, що планує відновити в країні смертну кару.