У Португалії біля супермаркету впав літак, є загиблі (відео)
16:31, 17 квітня 2017Світ
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Авіакатастрофа сталася у житловому районі.
Літак розбився поблизу супермаркету / скріншот
У Португалії біля Лісабону сьогодні, 17 квітня, розбився невеликий літак. Про це повідомляє Reuters.
Авіакатастрофа сталася біля супермаркету у житловому районі. Рятувальники повідомляють про загибель всіх чотирьох людей, які перебували на борту.
На місці події працює понад 50 рятувальників.
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