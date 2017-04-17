У Португалії біля супермаркету впав літак, є загиблі (відео)

У Португалії біля Лісабону сьогодні, 17 квітня, розбився невеликий літак. Про це повідомляє Reuters.

Авіакатастрофа сталася біля супермаркету у житловому районі. Рятувальники повідомляють про загибель всіх чотирьох людей, які перебували на борту.

На місці події працює понад 50 рятувальників.