У Португалії біля супермаркету впав літак, є загиблі (відео)

16:31, 17 квітня 2017
Світ
1700 0

Авіакатастрофа сталася у житловому районі.

Літак розбився поблизу супермаркету / скріншот

У Португалії біля Лісабону сьогодні, 17 квітня, розбився невеликий літак. Про це повідомляє Reuters.

Авіакатастрофа сталася біля супермаркету у житловому районі. Рятувальники повідомляють про загибель всіх чотирьох людей, які перебували на борту.

На місці події працює понад 50 рятувальників. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #літак#Португалія#авіакастрофа