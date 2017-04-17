"Форсаж-8" встановив рекорд за касовими зборами, випередивши "Зоряні війни"

За перші вихідні в прокаті світові касові збори фільму "Форсаж-8" склали близько $532,5 мільйона, і це абсолютний рекорд за цим показником. Про це повідомляє "КоммерсантЪ" з посиланням на Commingsoon і правовласника картини Universal Pictures.

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Фільм "Форсаж-8" побив попередній рекорд, встановлений картиною "Зоряні війни: Пробудження сили", яка зібрала у світі за перші дні прокату $529 млн.

Зараз мова йде про попередні дані, остаточні цифри будуть опубліковані згодом.

"Форсаж-8" зняв режисер Фелікс Гері Грей. Стрічка вийшла в американський кінопрокат 14 квітня. У головних ролях знялися актори Він Дизель і Дуейн Джонсон. Бюджет картини склав $250 млн.