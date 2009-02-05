Сенат США пом'якшив вимогу Обами "купувати американське"

Сенат США пом`якшив статтю плану підтримки економіки країни, що зобов`язує використовувати американську продукцію при реалізації передбачених програмою проектів, повідомляє ВВС News.

Згідно з прийнятою законодавцями поправкою, умови "плану Обами" не повинні суперечити угодам США про міжнародну торгівлю з Канадою і країнами ЄС.

Програма допомоги постраждалій від глобальної фінансової кризи економіці була запропонована президентом США Бараком Обамою і передбачає виділення 819 мільярдів доларів на інвестиційні проекти і податкові пільги.

За початковою версією плану, всі проекти плану мали здійснюватися з використанням вироблених у США металів і виробничих товарів. Цей параграф дістав назву "Купуй американське" (Buy American) і спричинив критику від держав - партнерів США. Зокрема, ЄС, Канада і пізніше Японія звинуватили американську адміністрацію в протекціонізмі. За їх оцінками, ці дії завдадуть значної шкоди принципам вільної торгівлі.

Сенат проголосував за поправку, яка пом`якшує дію даного параграфа, переважною більшістю голосів. Утім, запропонований екс-кандидатом у президенти США Джоном Маккейном варіант поправки, що передбачав повне скасування параграфа, не дістав схвалення.

Після підтримки плану в Сенаті документ буде повернений до Палати представників Конгресу, яка має прийняти його в остаточному вигляді.

Лента.ру