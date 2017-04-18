"Вбивця із Facebook": у США знайшли мертвим злочинця, який транслював вбивство у соцмережі

У США вбивця, який транслював злочин у Facebook, застрелився у власному авто в ході погоні з поліцією. Про це повідомили у поліції.

Зазначається, що чоловік застрелився за кермом свого авто в місті Ері, штат Пенсільванія. Поліція підтверджує, що знайшла його тіло з вогнепальним пораненням. Місце події оточене поліцією.

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«Вбивця із Facebook» Стів Стівенс був помічений після 11 години ранку стривоженим громадянином поблизу перетину Буффало-роуд і Даунінг-авеню в Ері, штат Пенсільванія», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, раніше в поліції заявили, що розшукують чоловіка, який скоїв вбивство у прямому ефірі в Facebook. На відео підозрюваний заявив, що скоїв ще кілька вбивств, проте поліції поки що не вдалося перевірити цю інформацію. Зазначалося, що жертвою вбивці став 78-річний чоловік.