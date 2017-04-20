У російському МЗС побачили "сплеск антиросійської істерії" в Чорногорії

У МЗС Росії заявили, що у Чорногорії складається несприятлива для росіян обстановка. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляють "РИА "Новости".

Захарова заявила, що можливі провокації відносно громадян РФ.

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"У Чорногорії складається явно несприятлива для росіян ситуація. На тлі спровокованого Подгорицею різкого спаду двосторонніх відносин, очікуваного в найближчий час оформлення членства Чорногорії в НАТО, ініціативного рішення чорногорської влади про повномасштабне приєднання до санкцій Євросоюзу проти Росії, відзначаємо сплеск там антиросійської істерії", — заявила вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, один з фігурантів справи щодо розслідування спроби перевороту в Чорногорії в жовтні минулого року Олександр Сінделіч заявив, що його завербував Едуард Шишмаков, колишній російський дипломат та агент ГРУ РФ.