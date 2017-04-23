Асад заявив про переговори з Росією щодо постачання в Сирію систем ППО

Сирія і Росія ведуть переговори про нові постачання озброєнь, включаючи засоби протиповітряної оборони (ППО) останнього покоління.

Про це заявив президент Сирії Башар Асад в інтерв'ю "РИА Новости".

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"Так, це завжди має місце - до війни і під час неї. Звичайно, нам потрібно більше озброєнь після війни та їх витрачання", – заявив Асад, відповідаючи на питання журналіста, чи йдуть переговори з Росією щодо купівлі нових систем ППО.

Він уточнив, що мова йде про системи ППО останнього покоління.

"Зазвичай ми завжди проявляємо інтерес до останнього покоління будь-якої системи, але це залежить від їх наявності, від політики постачальника - в даному випадку РФ, від цін. Є багато критеріїв, і це, звичайно, залежить від технічних характеристик, які вам потрібні, які можуть підійти для вашого типу війни, для вашої армії, вашого рельєфу, є багато інших критеріїв, що належать до ППО", - сказав Асад.

Також він зазначив, що на даний момент більше 50% систем сирійської ППО знищено. Тому військові Сирії не змогли збити американські ракети під час удару по аеродрому Шайрат.

"Лише небагато знають, що терористи в самому початку своєї діяльності почали з того, що знищили ППО Сирії. Велика частина об'єктів ППО знаходиться за межами міст, на околицях. Вони стали атакувати ППО, система сильно постраждала під час кризи. Тому є багато факторів, які можуть вплинути на збивання таких ракет", - розповів Асад.